التعليم العالي تقرر شمول الخريجين الاوائل للسنوات السابقة بالقانون 67 لغرض التعيين

2021/06/17 | 12:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، شمول الخريجين الاوائل للسنوات السابقـة منذ عام 2003 في الكليات والمعاهد الحكومية وللدراستين الصباحية والمسائية ، بالقانون رقم 67 لسنة 2017 لغرض التعيين./انتهى5

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