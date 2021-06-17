7 حرائق في أحياء بغداد خلال 24 ساعة

2021/06/17 | 12:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني في بغداد- الكرخ، الخميس، حصيلة عمليات الاخماد خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى انها تمكنت من اخماد 7 حرائق خلال يوم واحد...

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