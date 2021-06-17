2021/06/17 | 12:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهـة تضبـط مُوَظَّفِينَ في بـلـديَّة العمـارة لتسريبـهم بياناتٍ مقابل مبالغ ماليَّةٍ المركز الخبري الوطني.

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