الأنواء الجوية: تصاعد للغبار وارتفاع بدرجات الحرارة مطلع الأسبوع المقبل

2021/06/17 | 12:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد، فيما توقعت تصاعداً للغبار وارتفاع بدرجات الحرارة مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت الهيأة في بيان لها تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الطقس يوم الأحد المقبل، سيكون صحواً في المناطق كافة، مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة في المناطق الجنوبية"، مبينةً أن "الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20)كم/س ومدى الرؤية (6-8)كم، مسببة تصاعداً للغبار في المناطق الوسطى والجنوبية".

واضافت ان"الطقس ليوم الاثنين المقبل سيكون صحواً في المناطق كافة، مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة في المناطق ارتفاع قليل بدرجات الحرارة في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية"، مشيرة الى أن "الرياح ستكون شمالية غربية خفيفية الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س، مسببة تصاعداً للغبار، ومدى الرؤية (6-8)كم".

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