عمليات أمنية ونقاط تفتيش ’مفاجئة’ في بغداد: حصيلة كبيرة من الأسلحة والمتفجرات

2021/06/17 | 12:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تمكنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، من العثور على عبوات ناسفة والقبض على عناصر تابعين لداعش ومتهمين بالسرقة وبالدكة العشائرية في مختلف قواطع المسؤولية.

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وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (17 حزيران 2021)، ان "المفارز المشتركة فِي قِيادَة عَمَلِيَّات بَغْدَاد تمكنت من نصب سيطرات مفاجئة في جانبي الكرخ والرصافة نتج عنها: القبض على (3) متهمين أحدهم بتهمة انتحال صفة وضبط رمانتين يدويتين مع أسلحة غير مرخصة (14) مسدس و(8) بنادق مختلفة الأنواع مع (6155) اطلاقة مختلفة الأحجام، بالإضافة الى ضبط (97) حبة مخدرة، و(3) غرام من مادة الكرستال المخدرة، ومواد غذائية منتهية الصلاحية".

وبحسب البيان فأن "قوة من فرقة المشاة السادسة ووفق معلومات استخبارية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد تمكنت من ضبط عبوتين ناسفتين مزروعتين على حافة أحد الطرق النيسمية ضمن مناطق شمالي بغداد، تم رفعهما بدون حادث".

واضاف البيان ان "فرقة المشاة الحادية عشر باشرت تنفيذها لواجبات البحث والتفتيش ضمن مناطق شرقي بغداد، نتج عنها القبض على (10) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم وفق المادة 4/1 إرهاب".

وتابع ان "الفرقة الأولى شرطة اتحادية واصلت تنفيذها لواجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية شرقي بغداد، أسفرت عن إلقاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 إرهاب".

واشار البيان الى ان "قوة من لواء المشاة الـ(27) وبالتعاون مع مفارز من الاستخبارات ومكافحة اجرام الصالحية تمكنت من القاء القبض على متهم وفق المادة (298/ تزوير) في الكرخ".

وفي سياق متصل، افاد البيان ان "قوة من الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من القاء القبض على ثلاثة متهمين أحدهم بجرائم السرقة واثنين بالدكة العشائرية في منطقة رحمانية الشعلة ومصادرة السلاح المستخدم في الجريمة".

واوضح انه "تم ضَبَطَ عدد من العجلات التي لا تحمل اوراق ثبوتية ومخالفين للتعليمات المرورية من قبل مفارز مديرية المرور العامة في جانبي الكرخ والرصافة".

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