تحقيق يكشف سر صمت الشرطة البريطانية عن فضيحة إبستين

2021/06/17 | 12:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشرطة البريطانية إنها ستراجع المزاعم التي وردت في تحقيق أجرته القناة الرابعة الإخبارية مؤخرًا أدان رجل الأعمال الأميركي الراحل جيفري إبستين وشريكته سيدة المجتمع البريطانية جيسلين ماكسويل، بالاعتداء الجنسي، والاتجار بالعديد من النساء والفتيات في بريطانيا على مدى 10 سنوات.

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