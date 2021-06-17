أول حالة إصابة بعدوى “الفطر الأخضر” لشخص تعافى من كورونا في الهند

2021/06/17 | 12:31 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

في أحدث مستجدات المتحور دلتا الهندي، أكد مصدر طبي في الهند، أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بعدوى الفطر الأخضر لمتعافى من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في ولاية ماديا براديش.

وأفادت قناة إن دي تي في الهندية، نقلًا عن مصدر طبي، قوله إن الحالة لشخص يبلغ من العمر 34 عامًا أصيب بفيروس كورونا ...

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