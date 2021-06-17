النزاهة تضبط موظفين في بلدية العمhرة لتسريبهم بياناتٍ مقابل مبالغ ماليَّةٍ

2021/06/17 | 12:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

النزاهـة تضبـط مُوَظَّفِينَ في

بـلـديَّة العمـارة لتسريبـهم بياناتٍ

مقابل مبالغ ماليَّةٍ

- اثنان من المضبوطين وُجِدَ بحوزتهما

(فلاش) يحوي بيانات قطع الأراضي التابعة

للبلديَّة

- الْمُتَّهَم الث

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