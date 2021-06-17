الامم المتحدة تتهم دولًا بـ”تبطيء” المعركة العالمية ضد كورونا.. ماذا تفعل هذه الدول؟

2021/06/17 | 12:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

اعتبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن ألمانيا ودولاً أخرى تُبطئ المعركة العالمية ضد فيروس كورونا، من خلال منع التنازل عن براءات اختراع اللقاحات.

وقال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر، لوكالة الأنباء الألمانية: «تشكل حقوق الملكية الفكرية قيداً أمام تسريع توزيع وإنتاج اللقاحات».

وأضاف شتاينر أنه يجب اعتبار التنازل عن براءات الاختراع واحداً من عدة تدابير لمعالجة عدم المساواة الصارخة في توزيع اللقاحات.

وطرح الرئيس الأميركي جو بايدن مؤخراً فكرة التنازل عن براءات الاختراع.

وانضمت ألمانيا وبريطانيا مؤخراً إلى قمة مجموعة السبع في كورنوول لإعادة تأكيد معارضتهما لرفع تدابير الحماية بموجب براءات الاختراع للسماح بإنتاج اللقاحات من دون ترخيص في البلدان النامية.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مايو (أيار)، إن ذلك ليس حلاً لتوفير اللقاحات لمزيد من الأشخاص.

وأشارت إلى أن الإبداع والابتكار مطلوبان من الشركات، وإن حماية براءات الاختراع شرط أساسي لذلك.

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