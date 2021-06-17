المتحدث باسم الكاظمي: القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن ما زالت قائمة

2021/06/17 | 12:38 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يتم تحديد موعدها (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء ووزير الثقافة حسن ناظم، أن القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر ما زالت قائمة ولم يتم تحديد موعدها.

وقال ناظم، للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنه "حتى الآن لم يتم تحديد موعد القمة الثلاثية، إلا أن هذا لا يعني توقف الأعمال بين البلدان الثلاثة (العراق والاردن ومصر)"، مبينًا أن "القمة السابقة التي عقدت في عمان حددت مسارات للعمل الاقتصادي والثقافي".

وأضاف أن "هناك أعمالًا جارية على الأرض في المنطقة الحدودية بين العراق والأردن، وأيضًا هناك مفاوضات مهمة حول مسألة الربط الكهربائي بين البلدان الثلاثة"، مؤكدًا أن "الأعمال جارية والقمة ما زالت ولكن لم يتم تحديد موعدها".

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