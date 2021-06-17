2021/06/17 | 12:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار / المركز الخبري الوطني كشف مصدر امني في محافظة ذي قار، اليوم الخميس، عن وفاة نزيلين محكومين بالإعدام في ‏سجن الناصرية المركزي.‏ وقال المصدر، لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “نزيلين اثنين محكومين بالإعدام وفق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محكومان بالإعدام..



وفاة نزيلين بسجن الناصرية المركزي المركز الخبري الوطني.

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