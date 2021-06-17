الانتخابات: تسليم استمارات موظفي الاقتراع

2021/06/17 | 12:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الخميس، ان تسليم الاستمارات لاي مركز تسجيل انتخابي سيكون ضمن مكتب المحافظة الانتخابي.

وقالت جمانة الغلاي المتحدثة الرسمية باسم المفوضية لـPUKmedia: ان المفوضية وافقت على متقرح اللجنة المركزية لموظفي يوم الاقتراع، والذي يشمل تسليم الاستمارات لاي مركز تسجيل ضمن مكتب المحافظة الانتخابي، على ان يقوم مركز التسجيل المستلم للاستمارة بتدقيقها وفق الضوابط.

واضافت: ان تسليم الاستمارة اللجنة الفرعية سيكون وفق الاجراءات المتبعة بذلك.

واكدت ان الإعلان الأولي لنتائج التصويت سيكون بعد الانتهاء من عملية الفرز والعدّ اليدوي خلال 24 ساعة من موعد انتهاء الاقتراع الخاصّ، وكذلك التصويت العام الذي ستعلن نتائجه أيضا خلال 24 ساعة من موعد انتهاء الاقتراع العام.

PUKmedia خاص

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