2021/06/17 | 12:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: حذر وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، من حدوث دورة فائقة جديدة في أسعار النفط العالمية؛ نتيجة نقص الاستثمارات الجديدة في التنقيب.ولفت وزير الطاقة؛ وفقاً لـ"بلومبيرج"، الذي وجه تحذيراً للمضاربين من مخاطر الرهانات …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الطاقة السعودي يحذر من طفرة بأسعار النفط نتيجة نقص الاستثمارات الجديدة) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الطاقة السعودي يحذر من طفرة بأسعار النفط نتيجة نقص الاستثمارات الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).