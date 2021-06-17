الذهب يفقد 22 دولاراً تحت ضغط قرار الفيدرالي ومكاسب الورقة الخضراء

2021/06/17 | 12:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر - مصطفى رضا: هبط سعر العقود الآجلة للذهب في الأسواق العالمية، اليوم الأربعاء، بنحو 22 دولاراً من قيمتها تحت ضغط قرار الفيدرالي الأمريكي وارتفاع الدولار أمام العملات الرئيسية.وتراجع سعر عقود المعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 1.2 بالمائة عند …

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