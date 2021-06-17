المطلك يحذر من التطبيع مع اسرائيل: كل ما يجري في العراق من يأس وخراب هو تمهيد للتطبيع

2021/06/17 | 12:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك، في حوار صحفي أن ما جرى في عام 2003 من تدمير واحتلال أمريكي للعراق هو مخطط صهيوني لتدمير البلد، مبيناً أن كل ما يجري في العراق هو تمهيد لإيصال الناس لمرحلة اليأس … Readmore

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