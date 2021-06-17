لجنة التربية النيابية تكشف مصير المكملين والراسبين في نصف السنة للمراحل غير المنتهية

2021/06/17 | 12:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة التربية النيابية، عن مصير المكملين والراسبين في نصف السنة للمراحل غير المنتهية، فيما طالبت بالدخول الشامل لطلبة الصفوف المنتهية.وقال عضو اللجنة النيابية عباس الزاملي في تصريح للصحيفة الرسمية انه “تم الاتفاق على حسم العام الدراسي لتلاميذ المرحلة … Readmore

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