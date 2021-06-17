تفجير يضرب محافظة عراقية واحباط استهداف في مدينة اخرى

2021/06/17 | 12:50 - المصدر: NRT عربية

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افاد مصدر امني بانفجار عبوة ناسفة، في محافظة ديالى، فيما تمكنت القوات الامنية من معالجة أخرى بمحافظة ذي قار.

وقال المصدر في تصريح لـ NRT عربية (17 حزيران 2021)، ان "لغما ارضيا اسفر عن اصابة مواطن في محافظة ديالى بعد انفجاره بالقرب من قضاء المقدادية شمال شرق ديالى".

وفي حادث منفصل، تمكنت القوات الامنية من تفكيك عبوة ناسفة كانت مزروعة تحت عجلة في سوق الشيوخ جنوبي الناصرية.

واشار مصدر محلي الى ان "العبوة كانت تستهدف أحد موظفي سجن الحوت قبل ان يتم معالجتها دون اي اضرار".

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