2021/06/17 | 12:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأولى منذ 41 عاماً..كم ستولد محطة ذي قار الكهربائية من الطاقة؟

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