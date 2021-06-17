2021/06/17 | 12:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

التقى وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الخميس، بوفد كردي ضم عددا من المعنيين بالشأن الأمني.وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه أن "الغانمي التقى اليوم بوفد كردي ضم عددا من المعنيين بالشأن الأمني، من بينهم أمين عام وزارة شؤون البيشمركة في اقليم كردستان العراق جبار ياور".وأضاف أن "وزير الداخلية بحث معهم جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها التنسيق والتعاون وتعزيز الأمن والاستقرار خاصة في المناطق المشتركة بين القوات الأمنية الاتحادية وحرس الإقليم".

وتابع ان "اللقاء شهد ايضاً بحث تعزيز الأمن في المناطق الحدودية ودعم القوات المشتركة بالمعدات القتالية، وتكثيف العمل على نصب الكاميرات الحرارية خاصة ضمن قاطع مسؤولية اللواء الثالث لقيادة المنطقة الأولى في حدود محافظة السليمانية وكذلك حلبجة".وأكد الغانمي بحسب البيان على "أن قوات حرس إقليم كردستان العراق كان لها الدور الكبير في دحر عصابات داعش الإرهابية ومكافحة الجريمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعزيز الأمن بالمناطق الحدودية على طاولة الغانمي ووفد أمني كردي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعزيز الأمن بالمناطق الحدودية على طاولة الغانمي ووفد أمني كردي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).