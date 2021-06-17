تحديث لأسعار صرف الدولار في الوسط والجنوب.. انخفاض نسبي

2021/06/17 | 12:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار، مساء اليوم الخميس، انخفاضاً طفيفاً بعد ان شهدت بورصة الكفاح صباح اليوم، ارتفاعاً بأسعار البيع والشراء.

وبحسب رصد شبكة مراسلي (بغداد اليوم)، فقد شهدت أسعار الدولار بعد منتصف الظهر: "انخفاضاً طفيفاً في محافظات الوسط والجنوب".

وبلغ سعر شراء الـ100 دولار، 148.500 دينار عراقي، أما سعر البيع فقد بلغ 149.000 دينار عراقي.

وارتفعت أسعار شراء وبيع الدولار، صباح اليوم الخميس، مع افتتاح بورصة الكفاح في بغداد.‏

وبلغ سعر شراء الدولار في بورصة الكفاح، مع افتتاحها صباح اليوم، ‏‎148.600‎‏ دينار عراقي مقابلة فئة ‏الـ100 دولار.

أما سعر بيع الدولار، فكان صباحاً 149.600 دينار مقابل الـ100 دولار.‏

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