العراق ومصر يوقّعان اتفاقية تعاون في قطاعـي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

2021/06/17 | 12:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / وقعت وزارة الاتصالات، اليوم الخميس ، اتفاقية تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية الشقيقة، لدعم التعاون الثنائي وتبادل الخبرات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.وتتضمن الاتفاقية التي وقعها عن الجانب العراقي المهندس أركان شهاب الشيباني، وزير الاتصالات وعن الجانب المصري .عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري :" توظيف الإمكانات المتاحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم التعاون بين العراق ومصر ، وتطويره للإسهام في نمو عدد من مجالات التعاون، أولها البنية التحتية الرقمية، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة من أجل تعزيز النفاذ إلى الإنترنت للأفراد والمؤسسات العامة والخاصة بأسعار مناسبة، وذلك بدعم الشبكات الثابتة والمحمولة من حيث التغطية والقدرة على تحسين كفاءة النطاق العريض، بشكل يساعد الطرفين بشكل إيجابي على جذب الاستثمارات، وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد./انتهى5

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