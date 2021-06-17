ضبـط مُوَظَّفِينَ في بـلـديَّة العمـارة لتسريبـهم بياناتٍ عن قطع اراضي مقابل مبالغ ماليَّةٍ

2021/06/17 | 12:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / ضبطت هيئة النزاهة الاتحاديَّة (3) مُتَّهَمِينَ في مديريَّة بلديَّة العمارة؛ لِتَوَرُّطِهِم في تسريب معلوماتٍ وبياناتٍ خاصةٍ بقطع أراضي البلديَّة للدَّلَّالين والمُعَقِّبِينَ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، الى ضبط مُوَظَّفين يعملان في مديريَّة بلديَّة العمارة وبحوزتهما (فلاش) يـحتوي على بيانات قـطع الأراضي التـابعة للبلـديَّة، استناداً إلى أحكام المادَّة (307) من قانون العقوبات.واوضحت ، أن " التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق قادت إلى أن المُتَّهمين يقومان بتزويد الدَّلَّالين والمُعَقِّبِينَ وأشخاصٍ آخرين ببيانات قطع الأراضي التابعة لبلديَّة العمارة بشكلٍ مُخالفٍ للقانون مقابل مبالغ ماليَّةٍ "، لافتةً إلى أن" الْمُتَّهَمَيْنِ غير مُخَوَّلَيْنِ بالاحتفاظ بالبيانات ولا إطلاع الآخرين عليها ".وأضافت إنَّ " الفريق التحقيقي تمكَّن من ضبط مسؤول (وحدة حاسبة المادة (۲۰) سابقاً) في بلديَّة العمارة؛ لإقدامه على تسليم أحد الْمُتَّهَمَيْنِ في العمليَّة الأولى (ذاكرة فلاش) تحوي على بيانات قطع الأراضي التابعة للبلديَّة بشكلٍ مخالف للقانون؛ بغية بيعها وتسريب بیانات قطع الأراضي التابعة للبلديَّة إلى دَلَّالين ومُعَقِّبِينَ وأشْخَاصٍ آخرين " ، مبينة ان " قاضي التحقيق المُختصِّ قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق ".وكانت الهيئة قد أعلنت في الثامن من آذار الماضي عن ضبطها المُدير السابق لبلديَّة العمارة، ومسؤول شعبة الحاسبة فيها؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات./انتهى5

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