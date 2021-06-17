2021/06/17 | 12:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على متهمين اثنين (رجل وامرأة) يتاجران بالمواد المخدرة في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على متهمين اثنين رجل وامرأة يتاجران بالمواد المخدرة في منطقة الغزالية ضمن محافظة بغداد".

وأضافت الوكالة أن "عملية القاء القبض تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص ونصب كمين محكم لهما بالجرم المشهود وبحوزتهما كمية من مواد اخرى تستخدم للتعاطي".واشارت الى أن "المتهمين تم تسليمها مع المواد المضبوطة بموجب وصل استلام الى جهة الاختصاص".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على رجل وامرأة يتاجران بالمواد المخدرة في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على رجل وامرأة يتاجران بالمواد المخدرة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).