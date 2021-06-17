تعديل وزاري محدود في قطر

2021/06/17 | 12:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر بيان من البلاط الأميري في قطر أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد عين مسعود العامري وزيرا للعدل في تعديل وزاري محدود.

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