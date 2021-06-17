وفاة نزيلين محكومين بالإعدام في سجن ’الحوت’ بالناصرية

2021/06/17 | 12:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - ذي قار

أفاد مصدر في شرطة ذي قار، الخميس، بوفاة نزيلين في سجن الناصرية المركزي "سجن الحوت" محكومين بالإعدام بقضايا تتعلق بالإرهاب.

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وقال المصدر لـ"ناس"، (17 حزيران 2021)، إن "النزيل (أ.أ.أ) مواليد 1987 من سكنة العاصمة بغداد/منطقة الدورة، توفي نتيجة مضاعفات جراء إصابته بفقر دم حاد، وهو محكوم بالإعدام وفق أحكام المادة 4/إرهاب".

وأضاف المصدر، أن "نزيلاً آخر يدعى (س.د.أ) مواليد 1953 من سكنة محافظة الأنبار/الرمادي، توفي نتيجة جلطة قلبية مفاجئة، وهو محكوم بالإعدام وفق المادة 4/إرهاب".

وتابع، "تم نقل جثتي النزيلين إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الاجراءات القانونية واصدار شهادة الوفاة قبل تسليم الجثامين لذويهم".

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