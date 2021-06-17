بالصور .. قيادة العمليات: القاء القبض على 3 مطلوبين وضبط أسلحة غير مرخصة

2021/06/17 | 13:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت قيادة عمليات بغداد القبض على ثلاثة مطلوبين وضبط أسلحة مختلفة الأنواع غير مرخصة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وأكدت عمليات بغداد في بيان العثور على عبوتين ناسفتين مزروعتين على حافة أحد الطرق الرئيسية شمالي بغداد والقاء القبض على ثلاثة متهمين بجرائم مختلفة بينها انتحال صفة رسمية إضافة الى العثور على أسلحة غير مرخصة وأكثر من ستة الاف اطلاقة نارية مختلفة الاحجام ومصادرة أكثر من مئة حبة مخدرة خلال عمليات دهم وتفتيش لمناطق متفرقة في بغداد.

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