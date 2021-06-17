سبعة حرائق خلال 24 ساعة في بغداد

2021/06/17 | 13:01 - المصدر: قناة التغيير

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تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد سبعة حرائق في جانب الكرخ من العاصمة بغداد، خلال اربع وعشرين ساعة من دون تسجيل إصابات بشرية.

وذكرت مديرية اخماد حادث حريق داخل دار سكن في المحمودية، بسبب مصدر نار خارجي جراء نزاع عشائري واطفاء نيران داخل دار في منطقة السيدية بسبب تماس كهربائي، كما تم اخماد أربعة حرائق في منطقة التاجي اغلبها سجلت أيضا بسبب تماس كهربائي.

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