مجلس النواب يعقد جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء المقبل

2021/06/17 | 13:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / يعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء المقبل ، بالتصويت على اعضاء محكمة التمييز الاتحادية .وسيتضمن جدول الاعمال ، كذلك التصويت على مشروع قانون ومقترحين اخرين ، وكذلك القراءة الاولى لاربعة تشريعات اخرى وقراءة مقترح قانون جديد./انتهى5

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