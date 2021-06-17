2021/06/17 | 13:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت تقارير إعلامية الى رغبة الاتحاد العراقي بكرة القدم، بتسليم زمام قيادة المنتخب الأول لمدرب من العيار الثقيل....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابرز اسم لتدريب المنتخب العراقي ..مدرب كبير) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابرز اسم لتدريب المنتخب العراقي ..مدرب كبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).