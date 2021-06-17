اعتقال 18 متهماً بينهم إرهابيين وضبط عبوات في بغداد

2021/06/17 | 13:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، عن ضبط عبوات ناسفة واعتقال 18 متهماً بينهم إرهابيين ومتهمين بالسرقة وبالدكة العشائرية في مختلف قواطع المسؤولية في ا...

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