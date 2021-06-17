انقطاع في الإنترنت يسبب عطلا في البنك المركزي الأسترالي وشركات طيران أميركية

2021/06/17 | 13:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض البنك المركزي الأسترالي وهيئة البريد وعدة بنوك وشركات إلى انقطاع في خدمة الإنترنت اليوم الخميس، الأمر الذي أثر على حسابات العملاء والمعاملات المالية قبل عودة بعض الخدمات في وقت لاحق من اليوم.

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