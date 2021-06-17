القضاء يحدد معيار الاستبعاد من المشاركة في الانتخابات القادمة

2021/06/17 | 13:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني حدد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، معيار الاستبعاد من المشاركة في الانتخابات القادمة.وقال القاضي الأقدم للهيئة القضائية المختصة بنظر الطعون التي تقع على قرارات مجلس مفوضية الانتخابات، بحسب بيان […]

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