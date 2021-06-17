القوات التركية تقضم اراضي العراق

2021/06/17 | 13:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: قاسم الغراوي

تستمد القوات العسكرية التركية شرعية

دخولها الى العراق لسببين:

الاول ان البرلمان التركي يمنحها

تفويضا للتدخل بحجة حماية امنها القومي

وهذا ماحصل منذ تسعينيات القرن المنصرم

وبموافقة ن

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