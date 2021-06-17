السيد الصافي: فتوى المرجع السيستاني منعت وصول الإرهاب إلى البلدان الأُخَر (صور)

2021/06/17 | 13:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت العتبةُ العبّاسية المقدّسة،

اليوم الخميس، فعّالياتِ النسخة

الخامسة من مؤتمر فتوى الدّفاع

الكفائيّ المقدّسة، تحت شعار: (التوثيقُ

الإعلاميّ..



الشاهدُ الحيّ)، وألقى

المتولي الشرعيّ للعتبة العبّاسية

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