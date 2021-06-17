التربية توجه بضرورة الحفاظ على “ابنية صفوف التربية الخاصة”

2021/06/17 | 13:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت وزارة التربية ، مدارس البلاد كافة بالحفاظ على “ابنية صفوف التربية الخاصة وغرف المصادر” للمرحلة الابتدائية ، وتهيئة المستلزمات الأساسية لهذه الشريحة من التلاميذ بما يؤمن بيئة مدرسية آمنة لهم .

ونقل بيان أوردهُ المكتب الإعلامي ان “المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والاجنبي أصدرت تعميماً الى المديريات يتضمن عدم فصل او عزل (صفوف التربية الخاصة وغرف المصادر) بالمدارس الابتدائية في غرف منزوية وغير لائقة او بعيدة عن صفوف واروقة المدرسة ، مع مراعاة رفع عبارة الصف الخاص واستبدالها بأي تسلسل حرفي ضمن الصفوف الاعتيادية ، لافتا الى ضرورة تزيين مداخل كل مدرسة فيها صف تربية خاصة برسومات وبوسترات توضح فيها كيفية التعامل مع التلاميذ من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة وذلك لتغيير الاتجاهات والتمييز بين الطلبة”.

وفي الختام اشادت وزارة التربية بـ”جهود ملاكات التربية الخاصة والقائمين على متابعة هذه الصفوف ورعايتها وعملهم الدؤوب لتوفير بيئة دراسية مستقرة لهذه الشريحة المهمة من المجتمع”.

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