2021/06/17 | 13:44 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، ووزارة الاتصالات في جمهورية العراق، لدعم التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر والعراق توقعان مذكرة تفاهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر والعراق توقعان مذكرة تفاهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).