2021/06/17 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 فرقة إطفاء لإخماد حريق داخل مخزنين للصناعات الخفيفة ببغداد

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