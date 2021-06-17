زيادة في السرادق والحضور الجماهيري.. إعتصام جلولاء يدخل يومه الثالث

2021/06/17 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

دخل الاعتصام الشعبي لاهالي جلولاء في ديالى، يومه الثالث، اليوم الخميس، مع تدفق اكبر للشخصيات والنخب العشائرية والاجتماعية لرفض قرار وزارة التربية تغير مدير قسم تربية الناحية.

وقال محمد القيسي، احد المعتصمين، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الاعتصام السلمي لأهالي جلولاء (70كم شمال شرق بعقوبة)، مستمر لليوم الثالث على التوالي، للمطالبة بإلغاء قرار وزارة التربية بتغيير مدير قسم التربية لأنه جاء وفق ضغوط سياسية واضحة مع قرب الانتخابات".

واضاف القيسي، أن "اعتصام كل عشائر جلولاء والمناطق المحيطة بها وتدفق الشخصيات المعروفة للاعتصام دليل على مشروعية مطالبها في ابعاد الدوائر عن الضغوط السياسية".

من جهته، اكد مدير ناحية جلولاء وكالة، احمد الزركوشي، ان "الاعتصام يحافظ لليوم الثالث على التوالي، على سلميته، ولم تسجل اي اشكالات"، مؤكداً ان "الاعتصام رفع مطالبه منذ اليوم الاول وتم التفاعل معها من قبل ادارة الناحية بنقلها مباشرة للجهات ذات العلاقة".

ولفت الزركوشي، إلى ان "سرادق الاعتصام زادت اليوم، بسبب اقبال اكبر على المشاركة به من قبل الفعاليات الاجتماعية"، مؤكدا ان "تغيير قسم تربية جلولاء ليس من صلاحياتنا والقرار مرهون بوزارة التربية".

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