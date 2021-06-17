تغييرات في دوائر الضرائب بالمحافظات بسبب تقارير النزاهة (وثيقة)

2021/06/17 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداداجرت الهيئة العامة للضرائب بوزارة المالية، اليوم الخميس، تغييرات في دوائرها بالمحافظات.وجاء في وثيقة موقعة من مدير قسم الموارد البشرية والخدمات في الهيئة، حصلت عليها (بغداد اليوم) أنه "لمقتضيات مصلحة العمل وموافقة المدير العام في 16/6/2021 تقرر:تكليف (عقيل كاظم عليك – ملاحظ ) في فرع القادسية بمهام مدير الفرع المذكور وكالة، وينفذ هذا الامر اعتباراً من تاريخ المباشرة".

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