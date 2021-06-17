الدايني تحذر من انفلات الاوضاع في المراكز الانتخابية في الانتخابات المقبلة

2021/06/17 | 13:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / طالبت النائبة عن محافظة ديالى ناهدة الدايني بتدخل أممي واشراف على الانتخابات النيابية المقبلة، محذرة من حدوث خروقات أو مضايقات تهدد العملية الانتخابية وتقوض مسارها.وقالت الدايني عن تحالف العزم لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان الامم المتحدة يجب ان تاخذ دورها الفعال في الاشراف على الانتخابات خاصة في المحافظات الساخنة والمختلطة منها ديالى وصلاح الدين، لمنع وقوع خروقات بسبب التهديدات والاوضاع المتوترة وسيطرة جهات متنفذة على مجريات الاوضاع الامنية في تلك المحافظات".واشارت إلى "وجود تخوف لدى المرشحين من الاستهداف السياسي او التصفية .محذرة من "انفلات الاوضاع في مراكز الانتخابات ومصادرة جهات معينة حقوق المرشحين الاخرين واستحقاقاتهم الجماهيرية والانتخابية".وقالت ان هناك هواجس تقيد حركة المرشحين في مناطق نفوذهم الجماهيري في ديالى مشددة على ضرورة "معالجتها وتفادي نتائج عكسية للانتخابات القادمة وربما خروجها عن مسارها الديمقراطي والوطني"./انتهى

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