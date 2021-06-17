القضاء يحدد معيار استبعاد المرشحين من المشاركة في الانتخابات

2021/06/17 | 13:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / افصح مجلس القضاء الاعلى عن معيار استبعاد المرشحيـن من المشاركة في الانتخابات المقررة في تشرين الاول المقبل .واوضح القاضي الأقدم للهيئة القضائية المختصة بنظر الطعون التي تقع على قرارات مجلس مفوضية الانتخابات ، ان " قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 ينص في المادة(3/8) يشترط في المرشح ( ان يكون غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او اثرى بشكل غير مشروع على حساب المال العام بحكم قضائي بات وان شمل بالعفو عنها ) ".واضاف ، ان " القانون يشترط في المرشح للمشاركة في الانتخابات ان لا يكون محكوما عن جريمة مخلة بالشرف اكتسب القرار فيها درجة البتات حتى وان تم شموله بقانون العفو ، اي ان المعيار الاساسي لاستبعاد المرشح من المشاركة في الانتخابات ان تكون الجريمة المحكوم عنها من ( الجرائم المخلة بالشرف ) وهذه الجرائم محددة بموجب احكام المادة ( 21 /6) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وهي ( السرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الامانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض ) اضافة الى جرائم اخرى وصفت بانها مخلة بالشرف بصدور قرارات تشريعية توصفها انها مخلة بالشرف ".واشار القاضي الى انه " لا يمكن اعتبار جريمة معينة مخلة بالشرف الا اذا ورد بخصوصها نص تشريعي ، وفيما عدا ذلك تعتبر جرائم عادية لا يجوز قانوناَ استبعاد من صدر بحقه حكم بموجبها من المشاركة في الانتخابات الذي يعتبر حق دستوري حسب نص المادة (20) من الدستور التي تنص (للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخابات والترشيح ).وكان مجلس مفوضية الانتخابات استبعد في الوجبة الاولى (20)مرشحا قدم ( 10) منهم فقط طعونا بقرار المجلس وصادقت الهيئة القضائية على قرار استبعاد (5 )منهم كونهم محكومين عن جرائم مخلة بالشرف في حين تم نقض (5 )قرارات عن اخرين محكومين عن جرائم تتعلق بتجاوز الموظفين حدود واجباتهم الوظيفية والتي لا تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف حسب نصوص القوانين النافذة ./انتهى5

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