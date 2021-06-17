القوات الامنية تعتقل 3 عناصر من داعش بينهم امرأة

2021/06/17 | 13:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكنت القوات الامنية، الخميس، من القاء القبض على ثلاثة عناصر تابعين لتنظيم داعش بينهم أمرأة في سامراء.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان، تلقى NRT عربية نسخة منه، (17 حزيران 2021)، انه "وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين بينهم أمرآة مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية لعملهم بما يسمى قاطع صلاح الدين".

واضاف البيان ان "المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات بالاشتراك بعمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين، حيث تم القبض عليهم ضمن مدينة سامراء، تم تسليمهم الى جهة الطلب".

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