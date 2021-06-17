تركيا.. مقتل امرأة في هجوم على مكتب حزب مؤيد للأكراد

2021/06/17 | 13:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حزب الشعوب الديمقراطي، أكبر حزب مدافع عن قضايا الأكراد في تركيا، أن موظفة لديه قتلت، الخميس، في هجوم شنه مسلح على أحد مكاتبه في مقاطعة إزمير، غرب البلاد.

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