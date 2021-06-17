استجابة للمسيحيين.. توجيه برفع الكتل والحواجز من احد شوارع الكرادة

2021/06/17 | 13:57 - المصدر: السومرية نيوز

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وجه الفريق الركن محمد حميد البياتي السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة، اليوم الخميس، برفع الكتل الكونكرتية والحواجز ضمن منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، وذلك استجابة للسكنة المسيحيين.

وقال البياتي للسومرية نيوز، انه "استجابة لاخواننا المسيحيون سكنة محلة ٩٠٤ كرادة شارع ٤٢ تم التنسيق مع القوة الماسكة لواء ١٥ شرطة اتحادية برفع الكتل الكونكرتية والحواجز وجعل الشوارع والفتحات الجانبية سالكة بدون عراقيل".

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