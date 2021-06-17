2021/06/17 | 13:57 - المصدر: عين العراق

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الخميس 17 يونيو 2021 | 01:43 مساءً

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الانواء: غبار وحرارة يغطيان أجواء العراق الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الخميس، عن حالة الطقس في البلاد، فيما توقعت تصاعداً للغبار وارتفاع بدرجات الحرارة مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت الهيئة في بيان إن “الطقس يوم الأحد المقبل، سيكون صحواً في المناطق كافة، مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة في المناطق الجنوبية”، مبينةً أن “الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20)كم/س ومدى الرؤية (6-8)كم، مسببة تصاعداً للغبار في المناطق الوسطى والجنوبية”.

واضافت ان”الطقس ليوم الاثنين المقبل سيكون صحواً في المناطق كافة، مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة في المناطق ارتفاع قليل بدرجات الحرارة في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية”، مشيرة الى أن “الرياح ستكون شمالية غربية خفيفية الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س، مسببة تصاعداً للغبار، ومدى الرؤية (6-8)كم”.

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