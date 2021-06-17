وفد عراقي برئاسة وزير الخارجية يشارك في مُنتدى أنطاليا الدبلوماسي

2021/06/17 | 14:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني وصل وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الخميس، على رأس وفد عراقي للمشاركة في مُنتدى أنطاليا الدبلوماسي.وذكر بيان للوزارة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “وزير الخارجيّة فؤاد حسين والوفد المرافق […]

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