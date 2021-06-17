البورصة تتداول 15 مليار سهم خلال الاسبوع الجاري

2021/06/17 | 14:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن سوق العراق للأوراق المالية، الخمس، تنظيمه خمس جلسات تداول خلال الأسبوع الثالث (الجاري) من شهر حزيران 2021.

وجرى خلال الاسبوع تداول 15 مليار سهم بقيمة بلغت 14 مليار دينار.

وأغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على 559.29 نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على 567.76 نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره 1.49% عن اغلاقه في اول الجلسة.

كما نُفذت خلال الأسبوع أكثر من 2700 عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.

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