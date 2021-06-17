تسجيل 800 حالة شهريا.. الطمع النفطي أم الإهمال وراء زيادة حالات السرطان في العراق؟

2021/06/17 | 14:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلط موقع "المونيتور" الأميركي الضوء

على كارثة تزايد الإصابات بالسرطان في

العراق، وخاصة في الجنوب، والتي تعتبر

من بين أسبابها الرئيسية التلوث البيئي

الناتج عن انبعاثات الغاز من النشاطات

النفطية، بالاضا

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