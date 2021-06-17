تسريب بيانات إلى سماسرة.. اعتقال موظفين في دائرة حكومية

2021/06/17 | 14:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، الخميس، اعتقال 3 متهمين مُتَّهَمِينَ في مديريَّة بلديَّة العمارة؛ لِتَوَرُّطِهِم في تسريب معلوماتٍ وبياناتٍ خاصةٍ بقطع أراضي البلديَّة للسماسرة.

وذكرت الهيئة في بيان، 17 حزيران/يوينو، أنّ "فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ميسان تمكن من ضبط مُوَظَّفين يعملان في مديريَّة بلديَّة العمارة وبحوزتهما (فلاش) يـحتوي على بيانات قـطع الأراضي التـابعة للبلـديَّة، استناداً إلى أحكام المادَّة (307) من قانون العقوبات".

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وأضاف البيان، أنّ "التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق قادت إلى أن المُتَّهمين يقومان بتزويد الدَّلَّالين والمُعَقِّبِينَ وأشخاصٍ آخرين ببيانات قطع الأراضي التابعة لبلديَّة العمارة بشكلٍ مُخالفٍ للقانون مقابل مبالغ ماليَّةٍ"، موضحًا أنّ "الْمُتَّهَمَيْنِ غير مُخَوَّلَيْنِ بالاحتفاظ بالبيانات ولا إطلاع الآخرين عليها".

وتابع البيان، أنّ "الفريق، وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ وبناءً على المعلومات التي تَوَصَّلَ إليها عبر التحقيق مع الْمُتَّهَمَيْنِ في العمليَّة الأولى، تمكَّن من ضبط مسؤول (وحدة حاسبة المادة (20) سابقًا) في بلديَّة العمارة؛ لإقدامه على تسليم أحد الْمُتَّهَمَيْنِ في العمليَّة الأولى (ذاكرة فلاش) تحوي على بيانات قطع الأراضي التابعة للبلديَّة بشكلٍ مخالف للقانون؛ بغية بيعها وتسريب بیانات قطع الأراضي التابعة للبلديَّة إلى دَلَّالين ومُعَقِّبِينَ وأشْخَاصٍ آخرين".

وأشار البيان، إلى "تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين الثلاثة والمضبوطات على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق".

وأعلنت الهيئة في الثامن من آذار/مارس، ضبط المُدير السابق لبلديَّة العمارة، ومسؤول شعبة الحاسبة فيها؛ استنادًا إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.

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