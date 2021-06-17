الأمين العام لمجلس الوزراء يؤكد إلتزامه الحكومة بموعد الانتخابات

2021/06/17 | 14:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، اليوم الخميس، إلتزام الحكومة بالموعد المحدد للانتخابات التشريعية في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.وقال الغزي في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، أن “الحكومة العراقية ملتزمة بمنهاجها الوزاري لإجراء الانتخابات المبكرة بموعدها المحدد، وأنها عازمة على توفير البيئة الملائمة ليوم العرس الانتخابي، فضلاً …

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